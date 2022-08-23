Acun Ilıcalı'dan Hull City'e Sofiane Feghouli bombası
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi biten Cezayirli Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.
Cezayir basınında yer alan habere göre; bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar listesine Hull City de katıldı. Fransız basını ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.
Feghouli 2017-2018 sezonunda West Ham United takımından Galatasaray'a Transfer olmuştu. Cezayirli oyuncu 5 sezon Galatasaray forması giydi. 162 karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giren Feghouli, 34 gol katkısı sağladı. Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takım formasıyla 54 karşılaşmada görev aldı. 19 gol attı.
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