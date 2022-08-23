Acun Ilıcalı'dan Hull City'e Sofiane Feghouli bombası

23 Ağustos 2022 Salı, 17:01

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.

Cezayir basınında yer alan habere göre; bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar listesine Hull City de katıldı. Fransız basını ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Feghouli 2017-2018 sezonunda West Ham United takımından Galatasaray'a Transfer olmuştu. Cezayirli oyuncu 5 sezon Galatasaray forması giydi. 162 karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giren Feghouli, 34 gol katkısı sağladı. Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takım formasıyla 54 karşılaşmada görev aldı. 19 gol attı.