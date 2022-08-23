Konyaspor - Fenerbahçe maçının yeri değişti!
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın, stadyum zeminindeki çalışmalar sebebiyle Eskişehir'de oynanacağı açıklandı.
Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos tarihindeki Arabam.com Konyaspor - Fenerbahçe maçının Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynayacağı öğrenildi.
Konyaspor, Fenerbahçe ile 29 Ağustos Pazartesi saat 19.15'te oynayacakları maçın stadyum zeminindeki çalışmalar sebebiyle Eskişehir'de oynanacağını açıkladı.
İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:
"Fikstür gereği Süper Lig'in 4. haftasında; 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 19.15'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçımız, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır."
Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe maçı hakkında bilgilendirme… pic.twitter.com/isBsxTtYEy— arabam.com Konyaspor (@konyaspor) August 23, 2022
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