Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye Anadolu Efes BG sponsor oldu
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Anadolu Efes BG ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz yıl satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, Anadolu Efes BG ile sponsorluk anlaşması yaptı.
Bu sezon yaptığı transferlerle ses getiren Hull City'nin formalarının sırtında, şirketin yurt dışı için üretilen ve dünyanın 70'ten fazla ülkesine sattığı markasının ismi yer alacak.
Kadrosunda Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Dimitris Pelkas, Jean-Michael Seri, Benjamin Tetteh, Allahyar Sayyadmanesh, Adama Traore ve Oscar Estupinan gibi tanıdık isimleri bulunduran Championship ekibi, ligi üst sıralarda tamamlayıp Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor.
HULL CITY'DE YENİ DÖNEM
Ocak ayında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın Hull City'yi satın alma işlemleri tamamlandı ve takımın tüm kontrolünü devraldığı duyuruldu.
Ilıcalı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.
Our story begins. #hcafc | @Efes pic.twitter.com/ctbBQGg2Ps— Hull City (@HullCity) September 16, 2022
"HAYALİM TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİSİ OLMAK"
Daha önce yaptığı açıklamada Türk bayraklarını tribünlerde dalgalandırdığını aktaran Acun Ilıcalı, "Benim hayalim, takım olarak Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak. Türk halkının sahiplendiği bir takım olmak, bu güzel şehrin güzel insanlarıyla vatandaşlarımızı buluşturmak, dünyanın görmediği bir birlikteliği yaşamak. Hayalim İngiltere ile Türk insanını birleştirmek ki bütün dünyaya örnek olacağız. Hull City'yi Türklerin Türk şehri gibi görmesini, aynı şekilde oranın insanlarının da Türkiye'yi ikinci vatanları gibi görmesini istiyorum. Genelde gerçekleştiriyorum hayallerimi, umarım bunu da gerçekleştiririm." diye konuştu.
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