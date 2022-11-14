Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Dünya Kupası arasında Türkiye'ye gelecek

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası arasında Antalya'da iki hazırlık maçı yapacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:25
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Dünya Kupası arasında Türkiye'ye gelecek
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Dünya Kupası için verilen arada Antalya'ya gelecek.

27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kalacak İngiliz temsilcisi, bu dönemde Başakşehir ve ismi açıklanmayan bir Şampiyonlar Ligi takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

4 Aralık'ta İngiltere'ye dönecek Hull City, ligde 11 Aralık'ta Watford ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.


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