Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Dünya Kupası arasında Türkiye'ye gelecek

14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:25

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Dünya Kupası için verilen arada Antalya'ya gelecek.

27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kalacak İngiliz temsilcisi, bu dönemde Başakşehir ve ismi açıklanmayan bir Şampiyonlar Ligi takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

4 Aralık'ta İngiltere'ye dönecek Hull City, ligde 11 Aralık'ta Watford ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.