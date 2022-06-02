Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri ile ilgileniyor
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, Premier Lig kulübü Fulham'dan ayrılan Fildişi Sahilli Jean Michael Seri ile ilgilendiği belirtildi.
Fulham'dan ayrılan Jean Michael Seri'nin, Hull City'nin radarında olduğu öne sürüldü.
Fransız basınında yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Haberde, Fulham'ın Seri için 2018 yılında 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği hatırlatılırken, 30 yaşındaki futbolcunun 2019-2020 sezonunu Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği vurgulandı.
GALATASARAY'DA 37 MAÇA ÇIKTI
Jean Michael Seri, Galatasaray'daki kiralık sezonunda sarı-kırmızılı forma altında 37 maçta sahaya çıkmıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik bir performans sergilemişti.
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