Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’ye Türk kripto para borsası sponsor oldu
Türk kripto para borsası TOMYA, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye sponsor oldu.
Acun Ilıcalı’nın satın aldığı İngiltere Championship ligi takımlarından Hull City’ye, Türk kripto para borsası TOMYA sponsor oldu. Bugün saat 20:30’da başlayacak Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçı öncesinde yapılan açıklamada, TOMYA’nın 1 yıl boyunca şort sponsoru olacağı belirtildi.
Yüzde 100 yerli bir kripto para borsası olarak yurt dışında Türklerin girişimlerini de desteklemeyi görev kabul ettiklerini söyleyen TOMYA Genel Müdür Yardımcısı Ece Pulaş, “Geçmişte bu denli büyük, gelecek vaad eden, belli bir stratejisi ve hedefleri olan bir proje olmadı. Hull City konusuna biz bir proje olarak baktık ve TOMYA olarak destek sağlamak istedik.” dedi.
Video Haberler
- Beykoz'da su baskını: Bir eve yıldırım düştü
- Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
- 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- 'Biz bu değiliz'
- AKP'nin bayram hediyesi
- TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü
- Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk