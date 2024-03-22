Ada Zehra dünya rekoruyla şampiyon oldu

Özel milli yüzücü Ada Zehra, Trisome Oyunları'nda dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 18:39
Ada Zehra dünya rekoruyla şampiyon oldu
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Özel milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, Trisome Oyunları'nda 200 metre serbest kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.

Antalya Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) yüzme branşındaki en genç sporcusu 16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, 200 metre serbest kategorisinde 02.58.65'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak, altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı özel sporcu Ada Zehra, 100 metre kurbağalama kategorisinde ise 01.49.25'lik derecesiyle gümüş madalya aldı.

Milli özel sporculardan Elif Oral ise 200 metre serbestte 03.56.83'lik derecesiyle bronz madalya kazanırken, 100 metre kurbağalamada da 02.05.75'lik derecesiyle aynı başarıyı yakaladı.

Ay-yıldızlı özel sporculardan Alperen Menç ise 50 metre kelebek yarışında 34.21'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.


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