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Adana'da 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Adana'da 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

31.05.2025 21:23:00
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Cumhuriyet Spor
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Adana'da 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor'un Gaziantep FK'yi konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Adana Demirspor'un golleri 11 ve 35. dakikalarda Nabil Alioui'den geldi.

Gaziantep FK'nin gollerini ise 32. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.

Bu sonuçla birlikte küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Adana Demirspor, 2 puanla sezonu ligin sonuncu sırasında tamamladı. 

45 puana ulaşan Gaziantep FK ise 14. sırada konumlandı. 


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