Adana Demirspor 40 milyon Euro'luk Tiemoue Bakayoko'nun peşinde

27 Aralık 2022 Salı, 17:03

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Karagümrük'ü de yenerek Süper Lig'de zirve adayı haline gelen Adana Demirspor, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Her transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla dikkat çeken Adana Demirspor için flaş bir iddia gündeme geldi.

Tiemoue Bakayoko



FRANSIZ FUTBOLCUDAN HABER BEKLENİYOR!

İtalyan gazeteci Nico Schira’nın duyurduğu habere göre Adana Demirspor, bonservisi Chelsea’de olan ve Milan’da kiralık olarak oynayan Tiemoue Bakayoko için ciddi şekilde devrede.

Milan'dan ayrılma kararı alan Bakayoko ile ilgilenen Adana ekibi, Fransız futbolcudan haber bekliyor.

2023 YAZINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Rennes altyapısından yetişen ve Monaco'da kendini gösterdikten sonra 2017 yılında Chelsea'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi 40 milyon Euro bonservis ödemişti.

Chelsea'den Milan'a iki yıllığına kiralanan Bakayoko'nun 2023 yazına kadar İtalyan ekibinde sözleşmesi devam ediyor.