Adana Demirspor, Amir Feratovic'i transfer etti!

Yukatel Adana Demirspor, Slovenyalı stoper oyuncusu Amir Feratovic'i transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 22:19
Adana Demirspor, Amir Feratovic'i transfer etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 21 yaşındaki stoper Amir Feratovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sloven oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.


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