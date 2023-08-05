Adana Demirspor, Amir Feratovic'i transfer etti!
Yukatel Adana Demirspor, Slovenyalı stoper oyuncusu Amir Feratovic'i transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 21 yaşındaki stoper Amir Feratovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sloven oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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