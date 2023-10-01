Adana Demirspor, Balotelli ile güldü: Adana Demirspor 4-0 Alanyaspor

Yayınlanma: 01.10.2023 - 21:19

Güncelleme: 01.10.2023 - 21:19

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Patrick Kluivert'ın ekibi Adana Demirspor ile Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 4-0 kazanırken goller; 30 ve 47. dakikada Mario Balotelli'den, 71. dakikada, Younes Belhanda'dan ve 87. dakikada Tayfun Aydoğan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 14 puana yükselen Adana Demirspor 3. sıradaki yerini korurken, 7 puanda kalan Alanyaspor 13. sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u ağırlarken, Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.