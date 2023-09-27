Yayınlanma: 27.09.2023 - 19:04

Güncelleme: 27.09.2023 - 20:43

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor.

İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapıyor.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

İşte 11'ler

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar

CANLI ANLATIM | Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş

41' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Masuaku'nun pasında Cenk ceza sahası içinde topla buluştu ancak topu içeri çeviremedi. Adana Demirspor aut kullanacak.

32' Beşiktaş gole yine yaklaştı kullanılan köşe vuruşunda Aboubakar topa vuramadan önce Gravillon araya girdi.

31' Beşiktaş gole yaklaştı. Cenk'in ortasında Ghezzal topu boş kaleye yollayamadı. Semih Güler topu çizgiden çıkardı.

28' Adana Demirspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

17' GOL | Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.

11' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un şutu savunmadan sekip kornere çıktı.

10' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Colley'in vuruşu kaleci Vedat'ta kaldı.

7' GOL | Ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

6' Adana Demirspor gole yaklaştı. Kontra atağa çıkan Belhanda sağ kanattaki Yusuf Sarı'ya topu aktardı ve Yusuf'un şutu az farkla auta çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.