Adana Demirspor'da Mario Balotelli ikinci dönemine hazır

Adana Demirspor'un son dakika transferlerinden Mario Balotelli, Antalyaspor karşılaşmasında forma giymeyi bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 12:14
Adana Demirspor'da Mario Balotelli ikinci dönemine hazır
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Adana Demirspor'daki ilk döneminde şehri kendine aşık eden Mario Balotelli ikinci macerasına hazır.

Bir süredir hazırlıklarını tamamlayan İtalyan golcü, artık forma giyebilecek durumda. Teknik direktör Patrick Kluivert'ın, yıldız futbolcuya maç kadrosunda yer vermesi kesin.

Hafta içindeki Beşiktaş maçında yorulan yıldızlarını dinlendirmeyi düşünen Hollandalı, Balotelli'ye formayı verirse kimse şaşırmayacak. Taraflı tarafsız herkes İtalyan'ın Süper Lig'e nasıl bir renk katacağını bekliyor.

2021/22 sezonunda Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maçta forma giyen Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik skor katkısı sağlamıştı.


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