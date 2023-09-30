Adana Demirspor'da Mario Balotelli ikinci dönemine hazır
Adana Demirspor'un son dakika transferlerinden Mario Balotelli, Antalyaspor karşılaşmasında forma giymeyi bekliyor.
Adana Demirspor'daki ilk döneminde şehri kendine aşık eden Mario Balotelli ikinci macerasına hazır.
Bir süredir hazırlıklarını tamamlayan İtalyan golcü, artık forma giyebilecek durumda. Teknik direktör Patrick Kluivert'ın, yıldız futbolcuya maç kadrosunda yer vermesi kesin.
Hafta içindeki Beşiktaş maçında yorulan yıldızlarını dinlendirmeyi düşünen Hollandalı, Balotelli'ye formayı verirse kimse şaşırmayacak. Taraflı tarafsız herkes İtalyan'ın Süper Lig'e nasıl bir renk katacağını bekliyor.
2021/22 sezonunda Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maçta forma giyen Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Süresiz başkanlık!
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- Bu saatlere dikkat! Marmara için kuvvetli yağış uyarısı