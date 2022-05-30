Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: 'Balotelli kalacak!'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:33

Adana Demirspor'da geçen sezonun flaş ismi Balotelli taraftarların gündemine oturdu. Özellikle İtalyan yıldızın takımdan ayrılacağı çok konuşuldu. Konuyla ilgili olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önceki gün katıldığı Youtube kanalında soruları yanıtladı.

Başkan Sancak, "Balotelli'ye Arap ve Avrupa ülkelerinden birçok teklif var. Buradan giderken Balotelli bana 'Gitmemi istiyor musun?' diye sordu. Ben de ona 'Şu andaki performansınla kalacaksan seneye git ama performansını yüzde 20-30 artırabileceksen kal senden memnun olurum' dedim. Sonrasında ise bana 'O zaman kalacağım' dedi ve İtalya'ya uğurladık" diyerek konuyu aydınlatmış oldu.

Balotelli geçen sezon 20 golle gol kralı olan Kasımpaşalı Umut Bozok'un ardından 18 golle ikinci sırada kalmıştı. Şu anda ise tatilini İtalya'da sürdürüyor.