Sivasspor’da Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Süper Lig ekibi Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

İHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:28
Sivasspor’da Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor
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Spor Toto Süper Lig'i 54 puanla 10. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sivasspor’da, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın yanı sıra futbolcular Ahmet Oğuz, Samba Camara, Fayçal Fajr ve Jorge Felix’in sözleşmeleri 31 Mayıs’ta bitecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kiralık olarak oynayan Kayode ve Moussa Konate de mukaveleleri sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

Sivasspor yönetiminin, yeni sezon öncesi Rıza Çalımbay ve futbolcularla görüşme yapması bekleniyor.


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