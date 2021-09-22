Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: “Bir deliye, deli denmez”
Mario Balotelli’nin attığı ikinci golden sonra Beşiktaş yedek kulübesine yönelik hareketleriyle alakalı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Balotelli-Sergen olayı yaşandı burada. Keşke yaşanmasaydı" dedi.
Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda 3-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Sancak, “3-0’dan 3-3’e getirmek benim için galibiyetten daha önemliydi. Takımın bu reaksiyonu göstermesi çok anlamlı. Oyucuları kutluyorum, Beşiktaş oyuncularını da kutluyorum, güzel maçtı. İnşallah bundan sonraki maçlar da böyle heyecanlı, son dakikaya kadar gider, güzeldi” ifadelerini kullandı.
Mario Balotelli’nin, attığı ikinci golden sonra siyah-beyazlı kulübeye yönelik yaptığı hareketleri de değerlendiren Başkan Sancak, “Balotelli-Sergen olayı yaşandı burada. Keşke yaşanmasaydı. Ama Sergen’in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli’nin bu akşam yaptığı olay da doğru değildi. Ben soyunma odasında kendisine de söyledim. Ama birileri doldurmuş muhakkak. ‘Bu hoca senin için deli dedi’ dedikleri için reaksiyon gösterdi. Bir deliye, deli denmez zaten. Denmemesi lazım yani. Keşke yaşanmasaydı. Çünkü Beşiktaş ve Adana taraftarları kardeş takım bunlar. Yaşandı, yapacak bir şey yok. Her iki taraf da bu konuda duyarlı olursa daha iyi olur” diye konuştu.
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