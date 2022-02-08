Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi istiyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre'ye talip oldu. Beşiktaş'ta sadece 2 maçta 11'de yer alan Töre, golle en son 9 ay önce buluşmuştu.
Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye teklif yaptı.
NTV Spor'un haberine göre sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde, Akdeniz ekibine transfer olacak.
Töre, bu sezon Beşiktaş'ta hiçbir gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Resmi maçlarda 16 kez şans bulan Gökhan Töre, 327 dakika sahada kalırken gol ve asist yapamadı. Sadece 2 maçta 11'de yer alan Töre, en son 9 ay önce gol attı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sürede kötü performansıyla sık sık eleştiri konusu oldu.
4.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Beşiktaş'ın 2014 yazında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rubin Kazan'dan kadrosuna kattığı Gökhan Töre, son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a bedelsiz olarak gönderilmiş 2020 yazında bonservissiz bir şekilde tekrar transfer edilmişti.
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