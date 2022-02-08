Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a kiralandı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2022 Salı, 14:14
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a kiralandı
Abone Ol google-news

Galatasaray'da takımdan ayrılıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı.

Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu.

Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin Euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.



Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler