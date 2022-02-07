Fenerbahçe ve Trabzonspor'un PFDK'ye sevk edildiği açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini bildirdi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'un ise Kasımpaşa maçındaki ‘saha olayları’ nedeniyle PFDK’ye sevk edildiğini açıkladı.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından alınan kararlar şu şekilde:
"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü SAMİ UĞURLU'nun 05.02.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü masörü RAHMAN KARAAĞAÇ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”
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