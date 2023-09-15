Adana Demirspor, Edouard Michut transferini açıkladı!
Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Transferin son günlerine girilirken Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi.
Transfer döneminin son saatlerinde çalışmalarına hız kazandıran Adana Demirspor, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; Michut ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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