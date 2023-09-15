Adana Demirspor, Edouard Michut transferini açıkladı!

Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 19:26
Adana Demirspor, Edouard Michut transferini açıkladı!
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Transferin son günlerine girilirken Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi. 

Transfer döneminin son saatlerinde çalışmalarına hız kazandıran Adana Demirspor, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Michut ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


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