Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:58
Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Gürcistanlı forvet oyuncusu Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.


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