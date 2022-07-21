Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:58

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Gürcistanlı forvet oyuncusu Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.