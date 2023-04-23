Adana Demirspor, Kayserispor'u 5 golle geçti

Yayınlanma: 23.04.2023 - 18:49

Güncelleme: 23.04.2023 - 18:49

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirspor 5-3'lük skorla kazandı.

Adana Demirspor, 7. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle öne geçti. Kayserispor, 24'te Mame Thiam ile eşitliği yakaladı. 27. dakikada Cherif Ndiaye takımını bir kez daha öne geçirdi. Thiam, bu kez 30. dakikada karşılık verdi. Adana Demirspor'da 32. dakikada Younes Belhanda durumu 3-2 yaptı. Mame Thiam, 45+4'te skoru 3-3'e getirdi ve hat-trick yaptı. Adana Demirspor'da 45+6'da sahneye çıkan Yusuf Sarı, takımının soyunma odasına 4-3 önde gitmesini sağladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Adana Demirspor, 51'de penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Henry Onyekuru, 52. dakikada durumu 5-3 yaptı.

ÖNCE KEMEN'E ARDINDAN BİLAL'E KIRMIZI!

Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, 83. dakikada Olivier Kemen'e kırmızı kart gösterdi. Tonusluoğlu, VAR uyarısının ardından bu kırmızı kartı iptal etti ve Kayserispor'dan kaleci Bilal Bayazit'e kırmızı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u 5-3 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 57 puana yükseldi. Kayserispor 45 puanda kaldı.

Adana Demirspor, gelecek haftayı BAY geçecek. Kayserispor da normal fikstürde Gaziantep FK ile karşılaşacağı için maç yapmayacak ve 3 puan alacak.