Adana Demirspor Konyaspor karşısında yara aldı!
Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golü 22. dakikada Mame Diouf'tan gelirken, Adana Demirspor bu gole 32. dakikada Babajide Akintola ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Maçın başında Adana Demirspor, yoğun baskısına rağmen öne geçemedi. Konyaspor ilk isabetli şutunda golü buldu.
Konyaspor'da Mame Diouf, Süper Lig'de çıktığı 79 maçta 32 gol ve 8 asist yapma başarısı gösterdi.
Adana Demirspor'da 63. dakikada sarı kart gören Rakitskyi, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
85. dakikada Yusuf Sarı'nın sol ayağıyla ceza sahasına çevirdiği top kafalardan sekip kale önündeki Belhanda'nın önünde kaldı. Faslı futbolcu çok uygun pozisyonda topu üstten auta attı.
Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 22 puana çıktı ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yaptı. Akdeniz ekibi liderliği sarı lacivertlilere kaptırdı. Konyaspor ise puanını 19'a çıkardı.
Adana Demirspor'un 3. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti dışında yenilgisi yok. Montella'nın öğrencileri bu sezon çıktıkları 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Ligin bir sonrali haftasında Adana Demirspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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