Adana Demirspor, Samet'in yerini Mert Çetin'le doldurdu

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 07:49

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:49

Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye gönderen Adana Demirspor, yerini Mert Çetin'le doldurdu.

Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla zirve takibi yapan Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında Lecce'de kiralık oynayan ancak bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i Türkiye'ye getirdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı canlı yayında Mert Çetin'i transfer ettiklerini taraftarına duyurdu. Öğrenilen bilgilere göre Mert Çetin'in sezon sonuna kadar Adana Demirspor'da kiralık oynayacağı, satın alma opsiyonunun da mavi-lacivertli kulüpte olacağı belirtildi.

Mert Çetin, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden Roma'ya 4.3 milyon euroya transfer olmuştu. Çetin sonraki sezon ise 7 milyon euro karşılığında bonservisiyle Verona'ya imza tarken geçen yıl ise Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.

Bu sezon ise Lecce formasını Serie A'da 1 kez giyen 26 yaşındaki stoper, sezonun kalan kısmında Adana Demirspor formasını terletecek.