Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Aralık 2022 Perşembe, 17:00

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig ekibi Adana Demirspor, hazırlık maçında Sampdoria ile karşılaşıyor.

ADANA DEMİRSPOR - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor ile Sampdoria arasındaki hazırlık maçı 15 Aralık 2022 Perşembe günü, saat 17.30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - SAMPDORIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Sampdoria maçı A Spor kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans gösteren Adana Demirspor, geride Dünya Kupası arasına 3. sırada girdi. Ligde 13 maçı geride bırakan Adana Demirspor, yalnızca 1 defa mağlup oldu. 13 maçın 6'sını kazanan takım, 6 defa da berabere kaldı. 24 puan toplamayı başaran Mavi Şimşekler, ligin 3. sırasında yer aldı.



