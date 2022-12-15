Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Adana Demirspor ile Sampdoria hazırlık maçında karşılaşıyor. Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig ekibi Adana Demirspor, hazırlık maçında Sampdoria ile karşılaşıyor.
ADANA DEMİRSPOR - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor ile Sampdoria arasındaki hazırlık maçı 15 Aralık 2022 Perşembe günü, saat 17.30'da başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR - SAMPDORIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Sampdoria maçı A Spor kanalından canlı olarak yayımlanacak.
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans gösteren Adana Demirspor, geride Dünya Kupası arasına 3. sırada girdi. Ligde 13 maçı geride bırakan Adana Demirspor, yalnızca 1 defa mağlup oldu. 13 maçın 6'sını kazanan takım, 6 defa da berabere kaldı. 24 puan toplamayı başaran Mavi Şimşekler, ligin 3. sırasında yer aldı.
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