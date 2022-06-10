Son Dakika: Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa'nın 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşeceğini açıkladı.
Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki Süper Kupa maçı, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:
"Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verildi."
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