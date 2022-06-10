Trabzonspor'dan Ozan Kabak hamlesi

10 Haziran 2022 Cuma, 09:06

Devre arası transfer döneminde gündeme gelen Ozan Kabak, yeniden Trabzonspor 'un radarında. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Milli stoper konusunda ilk hamle yapıldı.

Norwich City ile kiralık sözleşmesi biten ve Schalke 04'e dönen Ozan'ı Şampiyonlar Ligi kozuyla kadrosuna katmayı hedefleyen Bordo-Mavililer, Alman kulübünün nabzını yokladı.

Bundesliga'ya çıkan ve yeni bir takım kurmaya hazırlanan Schalke 04, Ozan Kabak, Amine Harit gibi önemli oyuncularını satarak, bütçe yaratmayı hedefliyor.

8-10 milyon Euro...

Schalke'nin kiralık tekliflere şu aşamada sıcak bakmadığı öğrenilirken, Ozan için 8-10 milyon Euro civarında bir bonservis beklediği ifade edildi.

Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan bazı kulüplerin de gündeminde yer alan 22 yaşındaki başarılı savunmacının kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. 2019'un Ocak ayında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray 'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 6 ay sonra 15 milyon Euro'ya Schalke'nin yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezon Norwich formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan Milli oyuncu, bir önceki yıl yarım dönem kiralık olarak Liverpool'da görev yapmıştı.