‘Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü Mario Branco’ iddiası

10 Haziran 2022 Cuma, 16:41

Fenerbahçe’de son olarak Emre Belözoğlu’nun yürüttüğü sportif direktörlük görevi için Mario Branco ismi gündeme geldi.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda’nın iddiasına göre; teknik direktörlüğe Jorge Jesus’u getiren Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör olarak bir başka Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağladı. Daha önce Wisla Krakow ve Steau Bükreş takımlarında gözlemci şefi olarak görev yapan Branco, Hajduk Split ve PAOK gibi takımlarda sportif direktör olarak çalıştı.

Son olarak Portekiz’in Famalicão ekibinde sportif direktörlük yapan Branco, Jorge Jesus’un talimatları doğrultusunda transfere yön verecek.

GALATASARAY’A GELECEKTİ

İstanbul’a doğru yola çıktığı söylenen 46 yaşındaki Portekizli Branco, Fenerbahçeli yöneticilerle yapacağı görüşmenin ardından mesaiye başlayacak. Branco’nun adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı kırmızılı ekipte Domenec Torrent’in göreve gelmesinin ardından Branco’nun sportif direktörlüğe getirileceği konuşulmuştu.

Branco o dönem Türkiye’ye gelerek bazı maçları tribünden takip etmişti.