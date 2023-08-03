Adana Demirspor tarih yazıyor! 10 kişi ile tur geldi...

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Adana Demirspor, Cluj'u 2-1 mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 23:03
Adana Demirspor tarih yazıyor! 10 kişi ile tur geldi...
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Adana Demirspor, Cluj'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. 

Adana Demirspor'un golleri 43. dakikada David Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye'den geldi. Cluj'un tek golünü ise 68. dakikada Vasile Mogos penaltıdan kaydetti.

Öte yandan Adana Demirsporlu Andrew Gravillon, 63. dakikada rakibine yaptığı müdahele sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Adana Demirspor, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'dan Osijek ile karşılaşacak.


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