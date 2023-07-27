Adana Demirspor, umutla dönüyor!
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Cluj'la 1-1 berabere kaldı.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Cluj deplasmanına konuk oldu. Akdeniz ekibi, Constantin Radulescu Stadyumu'ndaki maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Karşılaşmada Cluj'ün golünü 6. dakikada Jefte Betancor attı. Adana Demirspor, bu gole 77. dakikada Benjamin Stambouli ile karşılık verdi.
Stambouli, Avrupa'da ilk maçına çıkan Adana Demirspor'un golünü atarak tarihe geçmeyi başardı.
Adana Demirspor'un yeni transferi Luis Nani, 71. dakikada oyuna dahil oldu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.
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