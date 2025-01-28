Adana Demirspor yeni hocasını buldu: Manchester City'den Süper Lig'e geliyor!

Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un, Manchester City akademisinde görev yapan Mustafa Alper Avcı ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Adana Demirspor yeni hocasını buldu: Manchester City'den Süper Lig'e geliyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:08

Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

İNGİLTERE'DE GÖREV YAPTI

Habere göre; Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi ve kısa süre içinde kendisini Adana Demirspor'un başına geçirecek imzayı atacak.

Avcı kariyerinde; Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor, Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yaparken, Chorley'de altyapı koordinatörlüğü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörlüğü görevini üstlendi.


Etiketler: #Mustafa Alper Avcı #adana demirspor #Manchester City

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