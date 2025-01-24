Manchester United, 90+2'de kazandı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, sahasında Rangers'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Manchester United, sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçta kazanan 2-1 ile Manchester United oldu.
Manchester United, 52. dakikada Jack Butland'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Rangers'a eşitliği getiren golü 88. dakikada Cyriel Dessers attı. Manchester United, 90+2'de Bruno Fernandes'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu. Rangers'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 90. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 puana yükseldi ve üst tura yükselmeyi garantiledi. Rangers ise 11 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Manchester United, FCSB deplasmanına gidecek. Rangers, sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.
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