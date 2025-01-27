Manchester United bu hafta istediğini aldı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, zorlu Fulham deplasmanında kazandı.

Manchester United bu hafta istediğini aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:42

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta maçında Fulham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester United oldu.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Lisandro Martinez kaydetti.

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United bu galibiyetin ardındna puanını 29'a yükseltti. Fulham 33 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Fulham, Newcastle'a konuk olacak. Manchester United, Crystal Palace'ı ağırlayacak.


Etiketler: #manchester united #fulham #İngiltere Premier Lig

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