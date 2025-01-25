Ederson tarihe geçti: Dev maçta kazanan Manchester City!
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 23. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City evinde Enzo Maresca'nın yönetimindeki Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Chelsea adına 3. dakikada Noni Madueke kaydetti.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri ise 42. dakikada Josko Gvardiol, 68. dakikada Erling Haaland ve 87. dakikada Phil Foden kaydetti.
YENİ TRANSFERLER OYNADI
Manchester City'de yeni transferler Omar Marmoush ve Abdukodir Khusanov, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Khusanov 54, Marmoush ise 74 dakika oyunda kaldı.
EDERSON TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Manchester City kalecisi Ederson, Haaland'ın attığı golde yaptığı asist ile Premier Lig tarihinde en fazla asist yapan kaleci olma rekorunu kırdı. Ederson, Manchester City kariyerinde Premier Lig'deki 5. asistini yapmış oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 41'e yükseltirken, Chelsea 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Arsenal'a konuk olurken, Chelsea sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.
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