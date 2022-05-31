Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı transfer etti
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.
Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
Geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzonspor, ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı, Trabzonspor'da 1, Çaykur Rizespor'da 3 gol attı.
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