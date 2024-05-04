Adana Demirspor'da 4 maç sonra yüzler güldü!

Adana Demirspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Akdeniz temsilcisi, ligde 4 maçlık kazanamama serisine son verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:36
Adana Demirspor'da 4 maç sonra yüzler güldü!
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Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Adana Demirspor oldu.

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yusuf Barasi attı.

Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 maçlık kazanamama serisine son verdi.

Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 44 puana yükseldi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor, 16 puanda kaldı.

Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. İstanbulspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti.


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