Adana Demirspor'da Belhanda kararı!

Adana Demirspor, Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:07
Adana Demirspor'da Belhanda kararı!
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Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Her şey için teşekkürler Belhanda,

Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

 


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