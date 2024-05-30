Adana Demirspor'da Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan ile yollar ayrıldı!

Adana Demirspor'da Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:15
Adana Demirspor'da Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan ile yollar ayrıldı!
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da iki sürpriz ayrılık birden gerçekleşti. 

Mavi-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor ile olan sözleşmelerini tek taraflı feshetti. 

İki oyuncu da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübüyle sözleşmesini feshetti.

Adana Demirspor'da sezon içerisinde de birçok futbolcu ödeme sorunu nedeniyle kulüpten ayrılmıştı.

SEZON PERFORMANSLARI 

Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'da bu sezon 25 maçta süre bulurken 1 asist kaydetti. Yusuf Erdoğan ise 40 maça çıkarken 7 gol attı ve 4 asist yaptı.


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