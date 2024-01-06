Adana Demirspor'da Jonas Svensson ile yollar ayrıldı!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 20:21

Güncelleme: 06.01.2024 - 20:21

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

2 İSİMLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Adana Demirspor'da daha önce Kevin Rodrigues ve Younes Belhanda ile de yollar ayrılmıştı.