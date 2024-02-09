Adana Demirspor'da kötü gidişat devam ediyor!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor, ligdeki son 15 maçında sadece 1 galibiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 3-1 kazanırken goller; 29. dakikada Mamadou Fall, 32. dakikada Aytaç Kara ve 57. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü ise 87. dakikada Mario Balotelli kaydetti.
15 MAÇTA 1 GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla 4. sıraya yükselen Kasımpaşa puanını 38'e yükseltirken, ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor, ligdeki son 15 maçında sadece 1 galibiyet aldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
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