Adana Demirspor'da Yaroslav Rakitskyi takımdan ayrıldı!

Süper lig ekibi Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 20:11
Adana Demirspor'da Yaroslav Rakitskyi takımdan ayrıldı!
Abone Ol google-news

Süper lig ekibi Adana Demirspor, flaş ayrılığı duyurdu.

Akdeniz ekibi Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.


Yaroslav Rakitskyi adana demirspor Spor Toto Süper Lig süper lig transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler