Adana Demirspor'da Yaroslav Rakitskyi takımdan ayrıldı!
Süper lig ekibi Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper lig ekibi Adana Demirspor, flaş ayrılığı duyurdu.
Akdeniz ekibi Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
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