Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lorenz Assignon'dan Sacha Boey paylaşımı!

Adı Galatasaray ile anılan Fransız futbolcu Lorenz Assignon, sarı-kırmızılı oyuncu Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferini sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:59
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lorenz Assignon'dan Sacha Boey paylaşımı!
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Galatasaray'da Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferi resmiyet kazandı. Fransız yıldızın ayrılığı sonrası gözler, yerine gelecek isme çevrilmiş durumda.

Sarı-kırmızılılarda Boey sonrası sağ bek için adayların ilk sırasında Lorenz Assignon yer alıyor. Galatasaray, Boey'de olduğu gibi Rennes'den bir sağ bek takviyesine daha hazırlanıyor. Lorenz Assignon transferi konusunda şu ana kadar önemli mesafe katedildiği ileri sürülüyor.

ASSIGNON'DAN BOEY PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın gözdesi Lorenz Assignon, Sacha Boey'nin Bayern Münih'e transferine ilişkin iki paylaşım gerçekleştirdi. Boey'un Bayern'e transferi konusunda düşüncelerini ifade ettiği paylaşımı emojiler ile atan Fransız oyuncu, Boey'un reels videosunu da paylaştı.


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