Galatasaray'da bir ayrılık daha... Angelino'nun yeni takımı belli oluyor!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:23

Güncelleme: 29.01.2024 - 10:23

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'nun yeni takımı belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu Angelino için Leipzig ile anlaşma sağladı.

İMZA İÇİN İTALYA'YA GİDECEK

Roma'nın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi. Sözleşmesinde ayrıca 6 milyon Euro'luk zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da bulunacağı iddia edildi.

Haberde İspanyol sol bekin pazartesi günü sağlık kontrolleri ve resmi imza için İtalya'ya gideceği ifade edildi.

FORMA ŞANSI BULAMIYORDU

Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyordu. Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

Angelino'nun adı Roma dışında Torino ve Marsilya ile de anılmıştı. Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.