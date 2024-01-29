Başkan Murat Sancak açıkladı: Adana Demirspor'da 2 ayrılık!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:50

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:50

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Adana Demirspor'da son dönemde birçok ayrılık yaşanmıştı. Başkan Murat Sancak isim vererek takımdan 2 futbolcunun daha ayrılacağını bildirdi.

Adı birçok takımla anılan Yusuf Sarı'nın takımdan ayrılacağını bildiren Murat Sancak, milli futbolcunun büyük ihtimalle yurt dışına gideceğini söyledi.

MURAT SANCAK'TAN YUSUF SARI AÇIKLAMASI

Öte yandan Murat Sancak, Yusuf Sarı'dan daha hızlı, daha tecrübeli bir futbolcunun geleceğini sözlerine ekledi.

Başkan, başarılı futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu ve riske etmek istemediklerini aktardı.

Ertaç Özbir

"ERTAÇ ÖZBİR'İN BİR KURUŞ ALACAĞI YOK"



Murat Sancak'ın takımdan ayrılacağını açıkladığı bir diğer isim ise Ertaç Özbir oldu. Sancak, "Ertaç Özbir ile ilgili daha sonra konuşuruz ancak onun için teklifleri değerlendiriyorum. Takımdan ayrılacak. Bir kuruş alacağı da yok" dedi.

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan futbolcular şu şekilde:

Jonas Svensson - Beşiktaş

Younes Belhanda - Al Shamal SC

Bünyamin Balat - Adana 1954 FK

Arber Zeneli - Kulüpsüz

Kevin Rodrigues - Kulüpsüz