Başkan Murat Sancak açıkladı: Adana Demirspor'da 2 ayrılık!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, takımdaki 2 futbolcunun geleceği hakkında açıklama yaptı. Sancak, Yusuf Sarı ile Ertaç Özbir'in takımdan ayrılacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Adana Demirspor'da son dönemde birçok ayrılık yaşanmıştı. Başkan Murat Sancak isim vererek takımdan 2 futbolcunun daha ayrılacağını bildirdi.
Adı birçok takımla anılan Yusuf Sarı'nın takımdan ayrılacağını bildiren Murat Sancak, milli futbolcunun büyük ihtimalle yurt dışına gideceğini söyledi.
MURAT SANCAK'TAN YUSUF SARI AÇIKLAMASI
Öte yandan Murat Sancak, Yusuf Sarı'dan daha hızlı, daha tecrübeli bir futbolcunun geleceğini sözlerine ekledi.
Başkan, başarılı futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu ve riske etmek istemediklerini aktardı.
Ertaç Özbir
"ERTAÇ ÖZBİR'İN BİR KURUŞ ALACAĞI YOK"
Murat Sancak'ın takımdan ayrılacağını açıkladığı bir diğer isim ise Ertaç Özbir oldu. Sancak, "Ertaç Özbir ile ilgili daha sonra konuşuruz ancak onun için teklifleri değerlendiriyorum. Takımdan ayrılacak. Bir kuruş alacağı da yok" dedi.
Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan futbolcular şu şekilde:
Jonas Svensson - Beşiktaş
Younes Belhanda - Al Shamal SC
Bünyamin Balat - Adana 1954 FK
Arber Zeneli - Kulüpsüz
Kevin Rodrigues - Kulüpsüz
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