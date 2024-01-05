Adana Demirspor'dan ayrılan Karacic, Zrinjski'ye gitti
Adana Demirspor'dan ayrılan kaleci Goran Karacic, Bosna Hersek ekibi HSK Zrinjski Mostar'a transfer oldu.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan ayrılan kaleci Goran Karacic'in yeni takımı belli oldu.
Bosna-Hersek ekibi HSK Zrinjski Mostar, 27 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı. Karacic, 2016 yılında Zrinjski'den ayrılarak Adanaspor'a transfer olmuştu.
Bu sezon Adana Demirspor ile 6 resmi maça çıkan Bosna-Hersekli kaleci bu maçlarda 8 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapatmıştı.
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