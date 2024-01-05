Adana Demirspor'dan ayrılan Karacic, Zrinjski'ye gitti

Adana Demirspor'dan ayrılan kaleci Goran Karacic, Bosna Hersek ekibi HSK Zrinjski Mostar'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 20:29
Adana Demirspor'dan ayrılan Karacic, Zrinjski'ye gitti
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan ayrılan kaleci Goran Karacic'in yeni takımı belli oldu.

Bosna-Hersek ekibi HSK Zrinjski Mostar, 27 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı. Karacic, 2016 yılında Zrinjski'den ayrılarak Adanaspor'a transfer olmuştu.

Bu sezon Adana Demirspor ile 6 resmi maça çıkan Bosna-Hersekli kaleci bu maçlarda 8 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapatmıştı.


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