Adana Demirspor'dan kadroya 2 takviye
Adana Demirspor, Jorge Emanuel Morel Barrios ile Furkan Soyalp'i renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kadrosunu 2 isimle güçlendirdi.
Furkan Soyalp
Kulüpten yapılan açıklamada Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'den Furkan Soyalp'in 2022/23 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Jorge Emanuel Morel Barrios
Barrios'un sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.
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