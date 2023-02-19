Adana Demirspor'dan kadroya 2 takviye

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 20:08

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 20:08

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kadrosunu 2 isimle güçlendirdi.

Furkan Soyalp

Kulüpten yapılan açıklamada Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'den Furkan Soyalp'in 2022/23 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Jorge Emanuel Morel Barrios



Barrios'un sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.