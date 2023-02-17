PAOK'tan, Yunanistan Süper Ligi'ne saygı duruşu talebi

PAOK Kulübü, Yunanistan Süper Ligi'ne gönderdiği mektupta, ülkede bu hafta oynanacak tüm maçların öncesinde Türkiye ve Suriye'deki depremler nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını teklif etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:13
PAOK'tan, Yunanistan Süper Ligi'ne saygı duruşu talebi
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PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar öncesinde Türkiye ve Suriye'deki depremler nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını teklif etti.

PAOK lig yönetimine gönderdiği mektupta,"Trajediden etkilenen iki halkın dramına saygı göstermeyi ve depremin yaşandığı bölgelerde yaşayanların hayatta kalma mücadelesini desteklemeyi Süper Lig'in borç bildiğini düşünerek teklifimizi sunuyoruz" sözlerine yer verdi. 

PAOK Kulübü aynı zamanda bu hafta oynayacakları AEK maçının gelirlerinin bir kısmını depremzedeler yararına bağışlayacağını açıkladı.



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