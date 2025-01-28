Adana Demirspor'dan Mustafa Dalcı kararı: Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor'dan Mustafa Dalcı kararı: Resmen açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:34

Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

10 MAÇTA 3 GALİBİYET

Bu sezon Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'a imza atan Mustafa Dalcı, 10 maçta takımının başında sahaya çıktı.

Dalcı bu maçlarda üç galibiyet ve yedi beraberlik elde etti. Bu galibiyetlerin ikisi ligde, biri Türkiye Kupası'nda geldi.

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada Adana Demirspor topladığı beş puanla son sırada yer alıyor.


Etiketler: #Mustafa Dalcı #adana demirspor #süper lig

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