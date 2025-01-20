Spor yazarları Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Tadic büyüklüğünü ortaya koydu'
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"FENERBAHÇE FORMASI BAZILARINA AĞIR GELİYOR"
Hilmi Türkay: "Ligin dibine oturmuş Adana Demirspor karşısında oynadığın futbola bak! Ayıp olmuyor mu? Böyle mi şampiyonluğu kovalayacaksınız? İlk yarıda sadece direkten dönen bir top var. F.Bahçe forması bazılarına ağır geliyor! Konya maçında kıpırdanış vardı umutlandırdınız herkesi. Ama dün yine tatsız tuzsuz bir takım izlettirdiniz. Mourinho ne yapsın? Elindeki malzeme bu. Onun yanlışı, Lyon maçını düşünüp sahaya farklı kadro çıkarması. Sonraki dokunuşları işe yaradı. Nesyri’nin iptal edilen golü öncesi İrfan’ın rakibine teması var mı tartışılır. Sonra VAR’dan bir iptal de İrfan’ın golüne geldi. Yabancı VAR işbaşında mı? Neyse ki Nesyri’nin (2) ve Dzeko’nun gollerine engel gelmedi. Kapanışı Cenk yaptı. G.Saray’la fark 6’ya indi. Ancak kötü futbol büyük handikap. Lyon ve Göztepe maçları geleceğin belirleyicisi olur." (Cumhuriyet)
"FIRSAT KAÇIRMADI"
Arif Kızılyalın: "Fenerbahçe, fırsatı kaçırmadı; Galatasaray’ın teklediği haftada Adana Demirspor’u 2. yarıdaki istekli oyunuyla geçip şampiyonluk umudunu taze tuttu. Gerçi dar kadro ile sadece mücadele gücüyle ayakta duran Demirspor’a karşı daha ilk bölümde üstünlüğü ele almaları gerekirdi ama rakibi fazla önemsemediler galiba! Şut bile atmadılar uzaktan. Hücum yapar gibiydiler ama iki takımın da kaleyi bulan şut sayısı eşitti (2) ilk yarıda. Son bölümde işi daha ciddiye aldılar oyuncu değişiklikleriyle. Barasi’nin kırmızı kartı da Fenerbahçe’nin üretkenliğini katladı. Nesyri ve İrfan Can Kahveci’nin golleri pozisyon öncesi faullere takıldı. Ancak baskı, Tadic’in kalitesiyle birleşti, Nesyri’nin gollerine dönüştü. Peşinden kaptan Dzeko sahne aldı. Cenk son sözü söyledi. Artık puan farkı 6." (Cumhuriyet)
"ARTIK TEMEL DİZİLİŞ BU"
Uğur Meleke: "Mourinho son dört resmi maçta (Hatay, Kasımpaşa, Konya ve Adana önünde) 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Savunmayı üçlü kuruyor, dün merkezde Djiku, sol stoperde Levent, sağ stoperde Mert Müldür’le başladı. 46’da libero görevini Çağlar Djiku’dan devraldı ama 360 dakikadır skor ne olursa olsun 3-4-1-2’yi bozmadı Mourinho. Portekizli Hoca’nın bu formasyondan 4 maçtır tek bir dakika bile vazgeçmemesinden benim anladığım şu: Artık temel diziliş bu. Ve bu dizilişin Ocak transferinde en az bir, belki iki stoper takviyesine ihtiyacı var." (Hürriyet)
"TADIC BÜYÜKLÜĞÜNÜ ORTAYA KOYDU"
Attila Gökçe: "Neyse ki VAR’dan önce Mourinho vardı. Portekizli Hoca, Çağlar, Osayi, Tadic ve Cenk Tosun’u oyuna sürerek hayal kırıklığı yerine umut çiçekleri devşirdi.Maçın en çalışkan adamları Dzeko, En Nesyri, Tadic ve Amrabat’tı. Evet, maçı Mourinho kazandı... Baktı ki olacak gibi değil... İlk yarıdaki Mourinho’dan vazgeçti aslına döndü. Cenk Tosun, Fenerbahçe’deki ilk golünü attı. Tadic, 2 asisti ile büyüklüğünü ortaya koydu. Haydi, dahası da dahası... Puan farkı 6’ya indi, heyecan ibresi yükseldi." (Milliyet)
En Çok Okunan Haberler
-
- Yöneylem'in son anketinde çarpıcı sonuç!
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- Türkiye'ye böyle getirildiler
- 'Turbun büyüğü' İmamoğlu mu?
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- 'Kartla ödeme' kabul etmeyenler dikkat!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!