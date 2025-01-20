Eski hakemler, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Penaltı verse kimse bir şey diyemez'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:46

Güncelleme: 20.01.2025 - 09:46

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini En-Nesyri (2), Dzeko ve Cenk Tosun attı. Adana Demirspor'da Yusuf Barasi kırmızı kart görürken, Fenerbahçe'nin 2 golü iptal edildi. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta yorumladı.

13' Korner sırasında Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Adana Demirsporlu oyuncu çok riskli hamle yaptı. Adana Demirsporlu 55 numara, iki eliyle birlikte Dzeko'yu tuttu, yakaladı, onla koşmaya devam etti, top tam olarak o bölgeye gelmese de, tuttu, çevirdi, döndü, attı. Dzeko'nun ön taraftaki bölgesine geldi o anda. Tuttu ve attı. Bu penaltı.

Adana Demirsporlu oyuncu çok riskli hamle yaptı. Adana Demirsporlu 55 numara, iki eliyle birlikte Dzeko'yu tuttu, yakaladı, onla koşmaya devam etti, top tam olarak o bölgeye gelmese de, tuttu, çevirdi, döndü, attı. Dzeko'nun ön taraftaki bölgesine geldi o anda. Tuttu ve attı. Bu penaltı. Bülent Yıldırım: Hakem penaltı verse kimse bir şey diyemez. İki elle, üst koldan müdahale var. Bu penaltı. Sahadaki hakem penaltı vermeliydi. VAR tarafında, üst düzey eğitimlerde, bu tarz müdahalelerde VAR müdahale etmesi için iki şeye bakılır; top o bölgeye düşecek ve etki tartışmasız olacak, top aktif bölgeye düşmese bile kaba, abartılı, güreşvari bir hamle görmemiz lazım. VAR ikisini de yeterli görmedi herhalde. Müdahalede bulunmadı. VAR'ı eleştirmem ama hakemin yakalaması durumunda abartılı bir hamle var. Penaltı daha doğru olurdu.

Hakem penaltı verse kimse bir şey diyemez. İki elle, üst koldan müdahale var. Bu penaltı. Sahadaki hakem penaltı vermeliydi. VAR tarafında, üst düzey eğitimlerde, bu tarz müdahalelerde VAR müdahale etmesi için iki şeye bakılır; top o bölgeye düşecek ve etki tartışmasız olacak, top aktif bölgeye düşmese bile kaba, abartılı, güreşvari bir hamle görmemiz lazım. VAR ikisini de yeterli görmedi herhalde. Müdahalede bulunmadı. VAR'ı eleştirmem ama hakemin yakalaması durumunda abartılı bir hamle var. Penaltı daha doğru olurdu. Deniz Çoban: Hakem penaltı verse kimse itiraz edemezdi. Riskli hamle yaptı. VAR karışamaz. Hakemin penaltı vermemesini haklı bulurum. Hakemin takdir alanında.

Adana Demirspor'un penaltı beklediği pozisyonda, VAR da inceledi; sonrasında devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Top Djiku'nun koluna gelmedi. Sağ kolu kapalı, sol kolu kapalı değil, yüzünü kapıyor gibi ama açık. Kapalı olan kolunun üstünden yüzüne geldi. Oyunun devam kararı doğru. Top yüzüne de gelince afalladı Djiku.

Top Djiku'nun koluna gelmedi. Sağ kolu kapalı, sol kolu kapalı değil, yüzünü kapıyor gibi ama açık. Kapalı olan kolunun üstünden yüzüne geldi. Oyunun devam kararı doğru. Top yüzüne de gelince afalladı Djiku. Bülent Yıldırım: Sol açık ele temas yok. Devam kararı doğru.

Sol açık ele temas yok. Devam kararı doğru. Deniz Çoban: Açık ele temas etmediği doğru. Kulağına yakın, yanağına çarptı top. Devam kararı doğru.

Fenerbahçe'nin VAR müdahalesi ile iptal olan golünde hakemin kararı doğru mu, İrfan Can'ın faulü var mı?

Bahattin Duran: Bir oyuncunun kayarak, topa atlayarak müdahalelerde her iki ayağını da kullanıyorsa, yaptığı hareketin sorumluluğunu taşıması gerekir. Topla oynamaları yalnızca yeterli değil. İrfan Can bir ayağıyla topla oynadı ama diğer ayağıyla rakibine faulü var. Bu pozisyon sahada çözülmeliydi. Bu pozisyon VAR'a kalmamalıydı. VAR'ın müdahale doğru.

Bir oyuncunun kayarak, topa atlayarak müdahalelerde her iki ayağını da kullanıyorsa, yaptığı hareketin sorumluluğunu taşıması gerekir. Topla oynamaları yalnızca yeterli değil. İrfan Can bir ayağıyla topla oynadı ama diğer ayağıyla rakibine faulü var. Bu pozisyon sahada çözülmeliydi. Bu pozisyon VAR'a kalmamalıydı. VAR'ın müdahale doğru. Bülent Yıldırım: Bu kontrolsüz bir topla oynama. Temas mutlaka sahada görülmeliydi. Açık kanıt olduğu için VAR'ın müdahalesi doğru. İrfan Can'a da sarı kart daha doğru olurdu.

Bu kontrolsüz bir topla oynama. Temas mutlaka sahada görülmeliydi. Açık kanıt olduğu için VAR'ın müdahalesi doğru. İrfan Can'a da sarı kart daha doğru olurdu. Deniz Çoban: Sol ayağıyla topu tuttu ama sağ ayağıyla rakibini düşürdü. Sağ ayağının işi yok. Sol ayağıyla topla oynadı diye sağ ayakla katliam yapamaz. Sahip çıkacak.

55. dakikada Yusuf Barasi'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Güç transferi var. Dizinin bükülü olmasının burada hiçbir anlamı yok. Kramponun zeminle ilgisi yok. Rakibin bileğine bastı. Ciddi faullü oyun. Kırmızı kart doğru, tartışmasız. Hakem kararı bu. Hakem sarı kart gösterse VAR karışamazdı. Yusuf'un kramponunun topuğu, hiçbir şekilde zeminle buluşmadı. Güç transferi gerçekleşti. Topuk olayı önemli. Ben geçen hafta o yüzden Dzeko'nun pozisyonuna topla oynama şansı var, topuk yerde, sarı kart demiştim. Burada topuk, tamamen rakibin bileğinde.

Güç transferi var. Dizinin bükülü olmasının burada hiçbir anlamı yok. Kramponun zeminle ilgisi yok. Rakibin bileğine bastı. Ciddi faullü oyun. Kırmızı kart doğru, tartışmasız. Hakem kararı bu. Hakem sarı kart gösterse VAR karışamazdı. Yusuf'un kramponunun topuğu, hiçbir şekilde zeminle buluşmadı. Güç transferi gerçekleşti. Topuk olayı önemli. Ben geçen hafta o yüzden Dzeko'nun pozisyonuna topla oynama şansı var, topuk yerde, sarı kart demiştim. Burada topuk, tamamen rakibin bileğinde. Bahattin Duran: Hakem kararı bu. Geçen hafta Dzeko riskli hareket yaptı, topuğu yerdeydi, pozisyon almış duruyordu, ayağını uzattı ve bastı. Hareketli oyuncu bastığı zaman, ağırlığı daha fazladır. Sol ayağı yerde değil, üstüne bastı ve daha fazla güç aktardı. Hakem kararı doğru. Sarı kart gösterseydi, diz kırık diyebilirdik belki. Benim için önemli olan şu, tüm hakemler bu tür pozisyonlarda standartı sağlamalı.

Hakem kararı bu. Geçen hafta Dzeko riskli hareket yaptı, topuğu yerdeydi, pozisyon almış duruyordu, ayağını uzattı ve bastı. Hareketli oyuncu bastığı zaman, ağırlığı daha fazladır. Sol ayağı yerde değil, üstüne bastı ve daha fazla güç aktardı. Hakem kararı doğru. Sarı kart gösterseydi, diz kırık diyebilirdik belki. Benim için önemli olan şu, tüm hakemler bu tür pozisyonlarda standartı sağlamalı. Deniz Çoban: Konya maçındaki pozisyonla karıştırılıyor bu. Burada oyuncunun topuğu yerde değil. Güç transferi daha fazla anlamına geliyor bu. Bedeninin yükünü aktardığı anlamına geliyor. Dzeko pozisyonunda topuk yerdeydi. Topuğun yerde olması VAR için bir kriterdir ve sarı karta götürür. Yusuf Barasi'nin topuğu yerde olsa sarı kart derdim. Topuk, UEFA eğitimlerinde kullanılan bir kriterdir.

Fenerbahçe'nin iptal edilen ikinci golünde karar doğru mu?